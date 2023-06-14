США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн

- Азия и мир, политика
- 11:54, 14 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Министерство обороны США сообщило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью $325 млн. В него, в частности, вошли противотанковые средства, системы ПВО, бронетехника и артиллерийские боеприпасы, следует из пресс-релиза на сайте Минобороны.
Уточняется, что в пакет военной помощи вошли:
боеприпасы для ПЗРК NASAMS;
ПЗРК «Стингер»;
боеприпасы для РСЗО HIMARS;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
15 боевых машин пехоты Bradley;
10 БТР Stryker;
противотанковые системы Javelin;
ПТРК TOW;
противотанковые системы AT-4;
более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;
боеприпасы для разрушения препятствий;
тактическое оборудование поддержки защищенной связи;
запчасти и другое полевое оборудование.
В прошлый раз о предоставлении военной помощи Украине США сообщали 9 июня. Тогда в пакет общей стоимостью до $2,1 млрд вошли, в частности, артиллерийские снаряды, БПЛА Puma и системы ПВО HAWK. С февраля 2022 по начало мая 2023 года США вложили в оказание помощи Украине в области безопасности $36,9 млрд.