Трампу предъявили обвинения и отпустили из суда

CentralAsia (CA) - Суд в Майами не стал устанавливать ограничения на перемещения или залог в отношении экс-президента США Дональда Трампа в деле о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщили Reuters и CNN. Это значит, что Дональд Трамп сможет без препятствий проводить свою кампанию на президентских выборах.

Дональд Трамп отвергает обвинения по всем предъявленным ему 37 пунктам. Ему не разрешили общаться со свидетелями по делу. Слушание было закрытым.

Это был второй визит Дональда Трампа в зал суда за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным в суде по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс в обмен на молчание о связи с ним.

9 июня Дональду Трампу предъявили обвинения, в том числе в незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. В случае если его признают виновным, он может провести в тюрьме несколько десятков лет. Экс-президент считает, что действующий глава США Джо Байден пытается отправить его в тюрьму и таким образом избавиться от конкуренции на выборах.

В начале 2022 года сотрудники Национального управления архивов и документации установили, что Дональд Трамп незаконно хранил сотни документов с отметками «Секретно» и «Совершенно секретно». 15 коробок с такими документами вывезли после обысков в его резиденции во Флориде. По версии обвинения, Дональд Трамп хотел скрыть информацию, которая могла помешать ему на президентских выборах в 2016 году.