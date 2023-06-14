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Заморозки и дожди придут на смену жаре на севере и востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) -  На западе, юго-западе, юго-востоке Казахстана 15-17 июня пройдут кратковременные дожди, а на севере, востоке и в центре республики синоптики прогнозируют заморозки.

«На западе, юго-западе и юго-востоке Казахстана погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые станут причиной образования кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра и пыльная буря», - говорится в прогнозе «Казгидромета».

В поле повышенного давления будут находится северные, центральные и восточные регионы республики, здесь ожидается кратковременное понижение температуры воздуха ночью до +2+10 градусов, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов, при этом днем температура воздуха постепенно повысится с +20+28 до +25+32 градусов

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