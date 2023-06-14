Мажилис Казахстана принял закон по возврату незаконно выведенных активов

здание правительства РК

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана регламентировали механизмы раскрытия, подтверждения, происхождения и возврата незаконно выведенных активов, а также разработали механизмы по их возврату. Соответствующий закон принят во втором чтении на пленарном заседании палаты, передает «Власть.kz».

«Основной целью законопроекта «О возврате государству незаконно приобретенных активов» является регулирование общественных отношений по выявлению незаконно приобретенных активов и их возврату государству в целях восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения верховенства права, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа», - сказала депутат Снежанна Имашева.

По ее словам, законопроектом определяются субъекты правоотношений, регламентированы механизмы раскрытия, подтверждения, происхождения и возврата незаконно выведенных активов, внедряются новые способы возврата активов, такие как гражданская конфискация. Кроме того, обеспечена прозрачность процедур возврата незаконно выведенных активов, создание уполномоченного органа и стимулирование добровольной передачи государству таких активов, а также образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

«В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы депутатами мажилиса внесен ряд поправок, направленных на уточнение сферы действия закона, компетенций уполномоченного органа по возврату активов, порядка межведомственного взаимодействия, порядка формирования и функций комиссии, порядка формирования реестра; уточнения оснований для гражданской конфискации и оснований для возникновения разумных сомнений в законности происхождения активов. Вместе с тем уточнены понятия «активы необъясненного происхождения», «сверхдоходы», введено новое понятие «административно-властные ресурсы» и другие поправки», - добавила депутат.

Сопутствующими поправками, которые депутаты также приняли во втором чтении, предусматривается придание статуса прокурора руководителю ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его заместителям. Как пояснила депутат, это необходимо в связи с созданием нового профильного ведомства при генеральной прокуратуре. Высшая аудиторская палата наделяется новыми полномочиями по проведению аудита эффективности и соответствия местного бюджета для повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

«Данная норма также нужна для проверки законности источников приобретения (происхождения) активов, согласно законодательству Республики Казахстан о возврате незаконно приобретенных активов», - считает Имашева.

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