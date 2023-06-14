В зоопарке Алматы родился голубой баран и появился снежный барс

CentralAsia (KZ) - В зоопарке Алматы родился голубой баран и появился снежный барс, передает Tengritravel.kz.

Директор городского зоопарка Сейлхан Акилбеков рассказал о планах по развитию учреждения. По его словам, в этому году от 21 животного зоопарка родилось 33 детеныша.

«Это представители таких видов, как голубой баран, пони, кенгуру, дикобраз, кошачьи лемуры, пятнистый олень, як, зебра Чапмана, бегемот и другие виды. Также в зоопарк в этом году прибыли три зебры Гранта, шимпанзе, амурский тигр и снежный барс, самка белого медведя», - рассказал он на брифинге региональной службы коммуникации.

По слова Акилбекова, в учреждении будет построен вольер для снежного барса и рыси.

«Помимо этого, в зоопарке планируется строительство комплекса «Африканская саванна» для 25 видов экзотических животных, комплекс «Арктика» общей площадью 1,5 гектара с условиями, максимально приближенными к естественной среде. В нем планируется поселить молодую пару белых медведей», - добавил он.

Руководство зоопарка также планирует в 2024 году разработать проект по строительству комплексов «Тропический рай, или Страна обезьян», «Мадагаскар» и «Казахская степь».

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