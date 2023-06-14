экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан ввёл временный запрет на ввоз авиатоплива из России из-за его избытка

CentralAsia (KZ) -  Казахстан ввёл временный запрет на импорт российского авиатоплива через железную дорогу. Информацию Informburo.kz подтвердили в Министерстве энергетики РК.

Ранее в российских СМИ распространилось сообщение, что АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» запретила перевозку российского авиатоплива и керосина с 14 июня по 14 июля.

«В связи с переизбытком импорта авиакеросина с Российской Федерации для нужд казахстанских аэропортов более 420 вагонов-цистерн или 25 тысяч тонн находятся на железной дороге вблизи города Алматы, более 100 вагонов или 6 тысяч тонн – вблизи города Астана. При температуре окружающей среды свыше 20-30 градусов тепла создаётся пожаро-взрывоопасная ситуация на железной дороге», – заявили в министерстве.

Кроме того, из-за отсутствия заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов имеется риск затоваривания и снижения переработки нефти.

8 июня Минэнерго РК направило письмо в АО «НК «КТЖ» по введению конвенционного запрета на ввоз авиатоплива из России до нормализации ситуации. В министерстве уточнили, что в случае улучшения обстановки запрет снимут.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com