Казахстан ввёл временный запрет на ввоз авиатоплива из России из-за его избытка

CentralAsia (KZ) - Казахстан ввёл временный запрет на импорт российского авиатоплива через железную дорогу. Информацию Informburo.kz подтвердили в Министерстве энергетики РК.

Ранее в российских СМИ распространилось сообщение, что АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» запретила перевозку российского авиатоплива и керосина с 14 июня по 14 июля.

«В связи с переизбытком импорта авиакеросина с Российской Федерации для нужд казахстанских аэропортов более 420 вагонов-цистерн или 25 тысяч тонн находятся на железной дороге вблизи города Алматы, более 100 вагонов или 6 тысяч тонн – вблизи города Астана. При температуре окружающей среды свыше 20-30 градусов тепла создаётся пожаро-взрывоопасная ситуация на железной дороге», – заявили в министерстве.

Кроме того, из-за отсутствия заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов имеется риск затоваривания и снижения переработки нефти.

8 июня Минэнерго РК направило письмо в АО «НК «КТЖ» по введению конвенционного запрета на ввоз авиатоплива из России до нормализации ситуации. В министерстве уточнили, что в случае улучшения обстановки запрет снимут.

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