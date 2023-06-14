Бывший глава полиции Алматинской области сбежал из Казахстана в Кыргызстан через подкоп, - Генпрокуратура РК

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 14 июня рассказал, как и где пересек государственную границу экс-глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев, сообщает Zakon.kz.

По информации Умиралиева, беглый генерал не пересекал контрольно-пропускной пункт на границе.

«Согласно его ответу (Серика Кудебаева), он пересек границу Казахстана в Кегенском районе, подняв железную решетку. То есть он прошел снизу, в подкопе», - сказал Умиралиев.

Он отметил, что уголовное дело, возбужденное по факту побега подозреваемого из страны, окончено. Дело направлено в суд. Главный обвиняемый - сам подозреваемый.

«Он прошел за пределы Казахстана в Кыргызстан. Водитель автомобиля, который доставил его на границу, не знал о планах Кудебаева. Поэтому к ответственности привлекается только он», - уточнил заместитель генпрокурора.

Умиралиев отметил, что к 10 годам заключения экс-генералу добавят новый срок за незаконное пересечение государственной границы.

Журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, почему Кудебаев, являясь главным обвиняемым в уголовном деле, не имел подписку о невыезде, и не было ли специально дано время экс-главе департамента полиции Алматинской области на побег.

«Следственно-оперативные службы, возможно, рассматривали этот вопрос. Лично я так не думаю. На сегодняшний день лицо задержано, более того, за незаконное пересечение государственной границы дополнительно было возбуждено уголовное дело, преступление раскрыто, человек задержан», - заключил Умиралиев.

3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны.

23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.

Серику Кудебаеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением во время январских беспорядков.

После того, как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки Кудебаева.

27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.

При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну. 28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии средней безопасности.

Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года.

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