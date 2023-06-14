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В Узбекистане осудили 12 сотрудников изолятора МВД по делу о пытках и смерти заключенного
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Суд Ташкентской области Узбекистана признал виновными в пытках и гибели осужденного 12 бывших сотрудников следственного изолятора МВД и приговорил их к лишению свободы на сроки от трех до четырех лет, сообщила в среду пресс-службы Верховного суда республики.

По ее данным, в ходе судебного расследования доказано, что десять надзирателей изолятора участвовали в избиении заключенного, а двое медработников не оказали ему необходимую помощь. Фактический диагноз скончавшегося от травм - закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние и опухоль головного мозга - был скрыт.

В ходе судебного процесса также вынесено решение в отношения одного заключенного, который также принимал участие в этом избиении. Он приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.

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