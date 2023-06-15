«Год посещения Монголии» продвигался в Чехии

CentralAsia (MNG) - Посольство Монголии в Чехии и Чешско-монгольская парламентская группа Палаты представителей Чешской Республики организовали мероприятие по продвижению страны и распространению информации 12 июня в посольстве.

Посол Гансух Дамдин представил информацию об отношениях и сотрудничестве между Монголией и Чешской Республикой, а также о приоритетных целях социально-экономического развития Монголии, о том что, правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годом посещения Монголии» и открыло безвизовый въезд в Монголию для стран Европейского Союза, в том числе туристов из Чехии, участников художественных и спортивных соревнований, киноконтента и провел информация и презентации об основных мероприятиях, которые будут организованы в рамках «Года посещения Монголии».

Станислав Берковец, член Палаты представителей Чешской Республики и глава чешско-монгольской парламентской группы, представил деятельность парламентской группы, а почетный консул Павел Райхрт представил бизнес и инвестиционные проекты, реализуемые в Монголии.

В мероприятии приняли участие член Палаты представителей Майкл Хайек, монголовед Иржи Шима, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств Майкл Вебер, известный чешский ютубер Я Томаш Тоуха (Jsem Tomáš Touha), а также журналисты прессы, информационных агентств, радио, журналов и веб-сайтов.

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