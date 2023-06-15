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Будет представлен проект постановления ВГХ «Об утверждении Национальной программы противодействия коррупции»

CentralAsia (MNG) -  На состоявшемся 14 июня внеочередном заседании правительства было принято решение обсудить проект постановления Великого Государственного Хурала «Об утверждении национальной антикоррупционной программы» и внести его в ВГХ.

Национальная программа по борьбе с коррупцией, это среднесрочная целевая программа сроком до 10 лет, направлена ​​на создание основных условий для эффективной реализации долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050», снижение коррупции и должностных преступлений за счет укрепления национальной системы правосудия, создание правовой базы для предотвращения коррупции и конфликта интересов и укрепление законности.

Реализация программы позволит усовершенствовать правовую базу предупреждения, пресечения и расследования коррупционных преступлений и правонарушений, будет создан механизм оценки нравственного уровня государственных служащих и граждан, а также национальной системы правосудия.

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