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Будут представлены выдающиеся произведения монгольского изобразительного искусства ХХ века

CentralAsia (MNG) -  Открытие выставки Монгольской ассоциации галерей состоится 16 числа этого месяца в новом зале художественной галереи «Тара».

Выставка открытия Ассоциации характерна тем, что на ней представлены выдающиеся произведения монгольского изобразительного искусства ХХ века.

Монгольская ассоциация галерей была основана в 2022 году и является некоммерческой организацией, которая поддерживает частные галереи, работающие в Монголии, в их устойчивой деятельности как единый голос.

Ассоциация стремится охватить все частные галереи, действующие по всей Монголии, связать их с международными художественными ассоциациями, ассоциациями и государственными учреждениями, совместно планировать политику, внедрять многогранное развитие в области изменения арт-рынка, арт-менеджмента и изобразительного искусства внутри страны.

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