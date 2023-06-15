Монголия потратит до 1% своего ВВП на борьбу с изменением климата

CentralAsia (MNG) - Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. В частности, за последние 80 лет его температура повысилась на 2,25 процента, что вдвое превышает среднемировой показатель. В Монголии опустыниванию подвержены 77 процентов или 120 миллионов гектаров монгольской территории. Поэтому Правительство приняло решение ежегодно тратить до 1 процента нашего ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием.

Кроме того, число ежегодных стихийных бедствий увеличилось более чем вдвое за последние 25 лет, а стихийные бедствия, связанные с погодой, ежегодно затрагивают 8 процентов монголов и ежегодно обходятся в 0,6 процента ВВП в виде ущерба.

Хотя выбросы ПГ в Монголии в абсолютном выражении невелики (0,1% глобальных выбросов ПГ), Монголия последовательно поддерживает усилия международного сообщества по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним и вносит свой надлежащий вклад.

Например, Монголия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 27,2 процента к 2030 году, а на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата заявила о своей политике и цели по нулевому выбросу парниковых газов к 2050 году.

Для достижения вышеуказанных политик и целей Монголия реализует их во внутренней политике и планах действий ключевых социальных и экономических секторов, таких как сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура и здравоохранение.

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