The Hu привносит больше осведомленности в языки коренных народов

CentralAsia (MNG) - С момента своего появления на метал-сцене в 2018 году монгольские металлисты The Hu набирают силу, распродавая концерты по всему миру и даже покоряя чарты со своим дебютным альбомом 2019 года The Gereg.

Группа сотрудничает с ЮНЕСКО, чтобы повысить осведомленность о языках коренных народов и их использовании, а также поощрять страны сохранять свои культурные различия.

Музыка — песни, тексты — помогает сохранить диалект и культуру региона, особенно когда речь идет об использовании традиционных инструментов, которые исторически использовались для исполнения музыки.

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