Азиатский фонд пожертвовал 2500 книг для пополнения книжного фонда учебных заведений

CentralAsia (MNG) - Азиатский фонд реализует программу «Книги для Азии» в Монголии с 1994 года, и в рамках этой программы он жертвует множество видов книг, направленных на поддержку образования детей и молодежи в области медицины, бизнеса, финансов и экономика. В рамках программы в администрацию столичного губернатора было передано около 2500 книг в области медицины, бизнеса, экономики, литературы, детства, знаний для пополнения книжного фонда учебных заведений и поддержки образования маленькие дети, подростки, молодые люди и взрослые.

Марк Кейниг, постоянный представитель Азиатского фонда, отметил, что в этом году завершится передача последней книги программы «Книги для Азии», и это ознаменует закрытие программы.

Глава администрацию столичного губернатора Баатархуу Ичинноров выразил благодарность коллегам Азиатского фонда за безвозмездную передачу книг и сообщил, что книги передаются в поддержку деятельности Центральной публичной библиотеки Улан-Батора.

Все подаренные книги новые и имеют пометку «Книги Азиатского фонда для Азии, не для продажи».

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