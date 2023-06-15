В Монголии разрабатывается ТЭО завода по обогащению урана

CentralAsia (MNG) - Технико-экономическое обоснование (ТЭО) завода по обогащению урана, который планирует построить в Монголии на стадии разработки.

В прошлом месяце правительство Монголии создало рабочую группу для заключения инвестиционного соглашения с Orano, мировым лидером по добыче урана и ключевым игроком в атомной энергетике. Рабочая группа работает в районах добычи урана Зөөвч-Овоо и Дулаан-Уул.

Планируется производить 750 тонн уранового порошка в первый год после обустройства уранового месторождения и ввода завода в эксплуатацию, а через следующие 5 лет – 2500 тонн порошка в год. И говорят, что они будут использовать самую эффективную на сегодняшний день технологию обогащения – газовую центрифугу.

«Разрабатывается ТЭО завода по обогащению урана, и он внесет важный вклад в экономику Монголии и развитие региона. И страны-импортеры будут нести полную ответственность за отходы», — пишет министр юстиции Нямбаатар Хишгээ. «Инвестиции от третьего соседа очень важны для экономики Монголии. Инвестиции должны быть взаимовыгодными для сторон, справедливыми и в рамках закона».

Залогом успешного развития мировой атомной отрасли является устойчивое сырьевое обеспечение. Наличие собственного производства урана в Монголии позволяет гарантировать клиентам надежность поставок, а также долгосрочную безопасность сырьевого обеспечения атомной генерации и конкурентоспособную себестоимость продукции.

источник: Middle Asian News

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