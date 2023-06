Монгольский арахнолог открыл новый вид пауков

CentralAsia (MNG) - По случаю «Международного дня биологического разнообразия» Очирхуяг Жаргалсайхан, эколог и арахнолог из Центра исследования дикой природы, обнаружил новый вид пауков в мире. Радует то, что статья «The first record of the spider genus Coreodrassus Paik 1984 (Araneae: Gnaphosidae) for Mongolia with description of a new species» в соавторстве с ним и другими учеными будет опубликована в академическом журнале «Acta Arachnologica».

Согласно Международной номенклатуре новых животных и растений, ученый, открывший вид, вправе сам дать ему название. Поэтому ученый арахнолог Очирхуяг Жаргалсайхан назвал его «Coreodrassusboldgivi» в честь своего учителя, профессора Болдгив Базарцэрэн из Монгольского Государственного университета. Профессор Болдгив Базарцэрэн является одним из известных биологов Монголии, за годы работы он добился больших успехов в области биологической науки в Монголии, написал много прекрасных научных работ и воспитал много выдающихся студентов. Его неустанные усилия в научной сфере своей страны на протяжении многих лет вошли в историю мировой науки.

Болдгив Базарцэрэн

