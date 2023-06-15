В Улан-Баторе прошла национальная конференция по защите детей в Интернете 2023 г.

CentralAsia (MNG) - Взрыв информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) создал беспрецедентные возможности для детей и молодежи общаться, общаться, делиться, учиться, получать доступ к информации и выражать свое мнение по вопросам, влияющим на их жизнь и их сообщества, и в то же время ставить серьезные проблемы с безопасностью детей.

Страновое отделение ЮНИСЕФ в Монголии, региональное отделение Международного союза электросвязи (МСЭ) для Азии и Тихого океана и Комитет по регулированию связи Монголии организовали национальную конференцию по защите детей в онлайновой среде 14 июня 2023 года в гостинице «Туушин», Улан-Батор, Монголия.

Эта конференция призвана собрать множество заинтересованных сторон из правительства и научных кругов, международных организаций, промышленности и средств массовой информации, гражданского общества, родителей и педагогов, а также самих детей, чтобы обсудить различные проблемы защиты детей в Интернете в Монголии, повышать осведомленность о рисках, с которыми дети сталкиваются в Интернете, предлагать рекомендации и решения и укреплять сотрудничество между ними.

Результаты обсуждений будут включены в предлагаемую национальную систему защиты детей в Интернете.

ЮНИСЕФ в Монголии с партнерами обязались работать вместе, чтобы поддержать правительство Монголии в укреплении его усилий и политики в области безопасности детей в Интернете.

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