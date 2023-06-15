Лесной пожар на востоке Казахстана локализован, – МЧС

CentralAsia (KZ) - Лесной пожар в Абайской области Казахстана удалось локализовать, сообщает МЧС РК.

«14 июня в 21:00 по итогам облёта и оценки оперативной обстановки генерал-майор Марат Кульдиков объявил локализацию по природному пожару на территории природного резервата «Семей орманы» в Абайской области», – сообщили в МЧС.

С учётом этой обстановки провели перегруппировку сил и средств, чтобы сосредоточить основные усилия на тушение локальных очагов тления и не допустить возникновения новых.

До полной ликвидации будут продолжать проливать места локализованных очагов и засыпать кромки пожара грунтом.

В акимате Абайской области сообщили, что эвакуированные жители села Булак вернулись в свои дома. Ситуация в селе стабилизировалась и находится на полном контроле властей. Всего, по данным акимата, из Булака эвакуировали 117 человек, из них 50 детей.

8 июня в Абайской области начался пожар, который распространился на 60 тысяч га. В огне погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГП «Семей орманы». К тушению пожара привлекли более 1500 человек и технику со всего Казахстана.

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