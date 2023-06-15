В результате крушения судна с мигрантами у берегов Греции погибли 79 человек

CentralAsia (CA) - Рыбацкое судно с нелегальными мигрантами на борту затонуло в международных водах у южных берегов Греции, погибли по меньшей мере 79 человек, еще 104 удалось спасти, сообщает греческое общественное телевидение ERT. Количество пропавших без вести пока не установлено.

Крушение, по его данным, произошло около города Пилос у побережья Пелопонесского полуострова. Спасенные с корабля рассказали телеканалу, что на его борту находилось от 500 до 700 человек. Как минимум 26 человек (все — мужчины) пострадали, их госпитализировали с легкими травмами и переохлаждением. Еще троих человек доставили в администрацию порта Каламата для допроса, передает ERT.

СМИ пишут, что большинство пассажиров судна составляли мужчины из Афганистана, Сирии, Египта и Пакистана. Они плыли из Ливии в Италию.

Власти начали спасательную операцию около полуострова с использованием морских и воздушных средств. По словам очевидцев, на корабле находились мужчины, женщины и дети, причем женщины вместе с детьми плыли в трюмах.

ERT пишет, что рыболовное судно под названием «Андриана» накануне обнаружили с помощью беспилотника, оно плыло в направлении Адриатического моря со стороны Африки. Спецслужбы связались с экипажем корабля, однако помощи судно не запросило.

Во второй половине дня спецслужбы заметили, что судно начало постоянно менять курс. Корабль так же не запрашивал помощь, однако к нему направили грузовое судно с едой, водой и другими припасами, впоследствии их передали пассажирам, пишет ERT. Ночью за кораблем наблюдало судно береговой охраны. На рассвете судно начало тонуть. Греческая сторона отправила к месту крушения береговую охрану и катера.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу прибыла в порт Каламата близ места крушения. Она провела совещание с местной администрацией и посетила пострадавших в больнице. Заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни, молодежи, культуры и образования Маргаритис Схинас связался с исполняющим обязанности премьера Иоаннисом Сармасом и пообещал поддержку Греции со стороны ЕС.

По данным ООН, с начала года более 72 тыс. мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю. При этом около 1 тыс. человек погибли или пропали без вести во время такого плавания.