Пациенты Центральной больницы Алматы заразились ВИЧ после переливания крови

CentralAsia (KZ) - В Алматы чиновники от здравоохранения совместно с сотрудниками Центра СПИД проверили Центральную городскую клиническую больницу (№12) после сообщений о ВИЧ-инфицированных пациентах, передает Informburo.kz.

По данным управления общественного здравоохранения Алматы, Центр СПИД выявил в клинике трёх ВИЧ-положительных пациентов. При проверке доноров, медработников и контактных лиц протестировали на ВИЧ, у всех оказались отрицательные результаты.

Вирус у пациентов выявили во время контрольного анализа, который по правилам проводится через месяц после переливания крови в реанимации.

«Итоги комиссии передали в департамент санэпидемконтроля по Алматы, который 14 июня начал внеплановую проверку больницы с участием специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний. По результатам проверки уполномоченные органы примут соответствующие меры», – отметили в управлении.

В Минздраве Казахстана сообщили, что начали эпидрасследование по факту инфицирования ВИЧ в Центральной городской клинической больнице.

По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, в прошлом году в Казахстане заразились ВИЧ четыре тысячи человек. Два года назад таких случаев было 3,5 тысячи.

«В Алматы отправили специальную комиссию. Мы хотим исключить внутрибольничное заражение. Как пройдёт проверка, мы дадим полную информацию. Теперь должны провести полное эпидемиологическое расследование, надо понять источник инфекции, пути заражения, не было ли внутрибольничного заражения. Лучшие специалисты министерства, комитетов направлены туда», – сказала Гиният в кулуарах сената.

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