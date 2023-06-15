На границах Казахстана с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном образовались очереди. КНБ назвала причины

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CentralAsia (KZ) - В Комитете национальной безопасности прокомментировали ситуацию на границе Казахстана с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном. На некоторых участках отмечается скопление людей и машин, передаёт Orda.kz.

«На отдельных направлениях казахстанско-российской границы (пункты пропуска «Кайрак» – «Бугристое», «Сырым» – «Маштаково»), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска «Карасу» – «Ак-Тилек») и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска «Жибек жолы» – «Гишт-Куприк», «Казыгурт» – «Ташкент», «Атамекен» – «Гулистан») отмечается скопление лиц и транспортных средств», – сообщили в Комитете нацбезопасности.

В ведомстве назвали основные причины сложившейся ситуации:

частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях;

сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции;

наращивание транзитного потенциала транспортными организациями;

традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.

Тем временем в Пограничной службе КНБ РК отметили, что казахстанские пункты пропуска работают в круглосуточном режиме.

«Принимаются меры по сокращению скопления лиц и транспорта путём применения современных и автоматизированных систем досмотра транспортных средств и проверки документов у лиц, следующих через границу», – добавили в ведомстве.

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