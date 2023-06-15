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В Греции объявили трехдневный траур в связи с гибелью более 70 мигрантов в крушении лодки
Предыстория: В результате крушения судна с мигрантами у берегов Греции погибли 79 человек

CentralAsia (CA) -  Правительство Греции объявило трехдневный траур по погибшим в результате крушения рыболовецкого суда в Ионическом море. По последним данным, погибли как минимум 79 мигрантов, еще 104 человека были спасены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Греции.

«Премьер-министр Иоаннис Сармас объявил трехдневный национальный траур с 21:00 среды, 14 июня, до 21:00 субботы, 17 июня, по жертвам сегодняшнего трагического кораблекрушения в международных водах к западу от Греции, а также с мыслью обо всех жертвах недобросовестных перевозчиков людей, эксплуатирующих человеческие страдания»,— сказано в сообщении.

Ранее греческие СМИ сообщили о крушении рыболовецкого судна в международных водах в 47 морских милях к юго-западу от города Пилос на полуострове Пелопоннес. По информации СМИ, судно вышло четыре дня назад из ливийского города Тобрука на побережье Средиземного моря. Большинство пассажиров были мужчины из Афганистана, Сирии, Египта и Пакистана. Они плыли из Ливии в Италию.

Reuters писал о как минимум 79 погибших. Еще 104 человека были спасены экстренными службами. По данным Международной организации по миграции, на борту находились не менее 400 человек. Греческий портал Newsit.gr со ссылкой на выживших пассажиров писал, что на судне было 750 человек.

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