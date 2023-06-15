Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

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CentralAsia (CA) - Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста, передает «Медуза».

Согласно документу, предельный возраст призыва с 2024 года повысят до 30 лет. Минимальный возраст с этого же времени начнут поэтапно увеличивать с 18 до 21 года.

Таким образом, в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Граждане, желающие служить в армии, смогут в любом случае пойти на срочную службу с 18 лет.

Повышение призывного возраста оформляется в рамках реформы армии, которую в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Реформа, помимо прочего, предусматривает увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек.