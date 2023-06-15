31 казахстанец и один иностранец задержаны с начала года по подозрению в терроризме, – КНБ

CentralAsia (KZ) - С начала года по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 казахстанец и один иностранец, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности Казахстана.

«С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 житель нашей республики и иностранец. Судебными органами за этот же период к различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены еще 10 человек», - сообщили в пресс-службе КНБ.

В частности, по данным комитета нацбезопасности, житель Атырауской области признан судом виновным в пропаганде терроризма, а именно: в распространении среди верующих радикальной религиозной идеологии и призывах к насильственным действиям в отношении гражданских лиц. Он осужден на пять лет лишения свободы, приговор вступил в законную силу.

В Шымкенте по аналогичным фактам к семи годам лишения свободы приговорены двое жителей города, «попавших под влияние проповедников международных террористических организаций». Как сообщает КНБ, следствие установило, что они через соцсети пропагандировали идеологию терроризма, а также пытались наладить связь с зарубежными боевиками для выезда в зоны террористической активности.

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