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В Туркменистане ожидается жара +45 градусов

CentralAsia (TM) -  В предстоящие дни в Туркменистане ожидается усиление жары. В некоторых районах температура достигнет +45 градусов, сообщает издание «Метеожурнал».

В четверг в Ахалской, Лебапской и Марыйской областях температура достигнет +39…+44°, в остальных регионах +37…+42°, в прибрежных районах +29…+34°.

В пятницу Балканском велаяте в прибрежных районах температура опустится до +26…+31°, в остальных – до +30…+35°, в Ахалском и Дашогузском велаятах жара до +38…+43°. На востоке и юго-востоке +40…+45°.

В субботу температуры в Ахалской и Дашогузской областях снизятся на 3-5 градусов, но на востоке и юго-востоке сохранится жара до +40…+45°.

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