Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал Аркадаг, церемония открытия которого начнется от памятника коню «Акхану»

CentralAsia (TM) - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 13 июня проинспектировал город Аркадаг, сообщает госинформагентство ТДХ.

Инспекция началась у кольцевой развязки, строящейся на автомагистрали, ведущей к новому городу. Там экс-президента встречали председатель Госомитета по строительству города Аркадага Дерягелди Оразов и хяким города Аркадаг Шамухаммет Дурдылыев. Бердымухамедов приказал чиновникам «ответственно и всесторонне подойти к выбору скульптур, которые будут установлены в центре кольцевой развязки».

Так как в территорию города входят поселок имени Аба Аннаева и Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, приказано решить вопросы доставки горожан к месту работы, детей – в детские сады, школьников – в учебные заведения, а для создания комфорта для пассажиров – построить остановки в установленных местах и наладить «эффективное функционирование дорожно-транспортной инфраструктуры».

Затем чиновники осмотрели монумент «Акхан», от которого начнется церемония открытия нового города. В связи с этим поручено провести торжество «в атмосфере радости и веселья».

Далее все направились к Детскому оздоровительно-реабилитационному центру имени Гурбангулы Бердымухамедова, «на территории которого, как и во всех уголках Аркадага, широко развернулись работы по подготовке к церемонии открытия». Там председатель Халк Маслахаты сделал ряд замечаний по дизайну и благоустройству объектов.

До этого Гурбангулы Бердымухамедов посещал город 3 июня, чтобы осмотреть электробусы и электромобили. Тогда чиновникам было приказано продолжить подготовку к церемонии открытия города.

У стоянки пассажирского транспорта, где будут обслуживаться электробусы и электротакси, он также «сделал ряд замечаний относительно архитектурного облика стоянки». Чиновникам приказано благоустроить прилегающую территорию и контролировать качество и культуру обслуживания пассажиров.

После этого экс-президент посетил Международный ахалтекинский комплекс, где его ожидали курирующий строительный, промышленный и энергетический комплекс вице-премьер Баймырат Аннамаммедов и мэр Ашхабада Рахым Гандымов. Гурбангулы Бердымухамедов высказал замечания относительно благоустройства прилегающей территории и его оформления.

Затем экс-президенту показали несколько видов табло, которые будут установлены на зданиях и автотрассах. Он «подчеркнул важность их привлекательного облика и оригинального дизайна, а также значимость ночного освещения улиц города».

В заключение посещения города вновь было приказано провести на высоком уровне церемонию его открытия. Ее дата до сих пор неизвестна.