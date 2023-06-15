Для полной ликвидации пожара на востоке Казахстана необходимо еще дней пять, – МЧС

CentralAsia (KZ) - Для полной ликвидации пожара в Абайской области необходимо еще 4-5 дней, заявил в четверг в кулуарах сената журналистам первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев, передает «Власть.kz».

«В ближайшее время (пожар ликвидируют), где-то может четыре-пять дней до ликвидации», - сказал Кульшимбаев.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, почему у МЧС нет самолетов для тушения пожаров, он заявил о наличии 33 вертолетов, которые имеют водосливные устройства. Однако в тушении пожара могут быть задействованы только 16, а остальные предназначены для разведки и поисковых работ.

«Но все они не могут быть на ходу, потому что идут какие-то плановые, регламентные работы. Поэтому почти половина из них всегда находятся на ремонте. Самолетов нет, потому что на это деньги мы запрашивали, но они не предусматриваются. Поэтому мы не купили еще самолеты», - пояснил первый вице-министр.

8 июня в Абайской области начался пожар, который распространился на 60 тысяч га. В огне погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГП «Семей орманы», а также местный тракторист. К тушению пожара привлекли более 1500 человек и технику со всего Казахстана.

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