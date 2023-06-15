Число браков в Китае упало до самого низкого уровня с 1986 года

CentralAsia (CA) - В прошлом году в Китае было заключено 6,83 млн браков. Это на 10,5% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 1986-го, сообщила The Guardian со ссылкой на данные Министерства гражданских дел Китая.

Число браков в Китае стабильно падает с 2014 года и особенно резко — в последние годы. Пик показателя пришелся на 2013 год, когда отношения оформили почти 13,5 млн пар. При этом в последние годы молодые женщины предпочитают вступать в брак все позже. Так, в период с 2010 по 2020 год возраст вступления в брак у них вырос с 24 почти до 29 лет. Как отметил социолог Мичиганского университета Юнь Чжоу, «молодые женщины критически относятся к браку, называя его патриархальным институтом для подавления женщин».

Учитывая, что число браков падает на фоне рекордного снижения рождаемости, а принимаемые властями страны меры стимулирования рождаемости пока не приносят видимых результатов, региональные власти ищут свои способы мотивировать молодежь на заключение брака.

Так, в некоторых провинциях молодоженам предоставляется отпуск сроком до 30 дней. А на национальном уровне Китайская ассоциация планирования семьи продлила и расширила запущенную в 2022 году пилотную программу в поддержку «новой концепции брака и рождения детей». В рамках этой программы молодежь мотивируют вступать в брак «в подходящем возрасте», не откладывая это до 30 лет, а также призывают молодых родителей делить между собой обязанности по воспитанию детей, не перекладывая их на кого-то одного.

Между тем в Китае падает число не только браков, но и разводов. В 2022 году было расторгнуто 2,1 млн браков, чуть меньше, чем годом ранее.