Референдума по строительству АЭС в Казахстане не будет, — Минэнерго

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CentralAsia (KZ) - Решение по строительству атомной электростанции в Казахстане будут принимать без учета мнения населения и не будут выносить этот вопрос на референдум, заявил журналистам в четверг в кулуарах сената вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, передает Тengrinews.kz.

«Референдум – нет. Этот вопрос на референдум выноситься (не будет). Вопрос стоит в месторасположении площадки – это первое. Второй вопрос, самый главный, – это технология и финансово-экономическая модель, как она повлияет, как мы это все будем (реализовывать)», - заявил Нурмаганбетов.

По его словам, сейчас все компании, которые работают в этой сфере, ищут сотрудничество с Казахстаном. В частности, недавно на переговоры приезжала представители из Южной Кореи, сейчас Минэнерго ждут приглашения от китайской стороны.

Что же касается сроков строительства и месторасположения атомной станции, которые обещали определить еще в первой половине 2023 года, то, как признал Нурмаганбетов, эта работа пока не завершена.

«К сожалению, пока не определились (с местом и сроками). Сейчас по законодательству (стоит) вопрос по общественным слушаниям, по маслихату Алматинской области. Возможно, мы где-то недорабатываем. У нас сейчас министр пришел новый, тоже работаем в этом вопросе, обсуждаем. Очень много вопросов, всеми вопросами занимаемся, поверьте», - заключил вице-министр.

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