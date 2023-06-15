Пожар на востоке Казахстана: Семьям всех 15 погибших вручили ключи от квартир (фото)

CentralAsia (KZ) - Семьям 15 погибших при пожаре в Абайской области Казахстана вручили ключи от квартир в микрорайоне Карагайлы в Семее, сообщает пресс-служба акима региона.

Аким области Нурлан Уранхаев передал ключи от двух- и трёхкомнатных квартир семьям погибших Саята Нуржигитова и Амангельды Дуйсембаева.

«Проводимая работа по поддержке семей пострадавших в пожаре находится под нашим постоянным контролем. Новые квартиры, которые мы сегодня передаём, полностью оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Мы продолжим предоставлять дополнительную помощь», – подчеркнул Уранхаев.

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Как ранее объявили в правительстве, каждая семья погибших при пожаре в Абайской области получит выплату в размере 7 млн тенге ($15,6 тыс.), дополнительно каждому ребёнку выплатят 2 млн тенге ($4,4 тыс.). В помощь включаются пособие по потере кормильца, единовременная социальная выплата, а также предоставление обустроенного жилья. Кроме того, проводится анализ кредитной нагрузки умерших и их семей для возможного списания кредитов.

8 июня в Абайской области начался пожар, который распространился на 60 тысяч га. В огне погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГП «Семей орманы», а также местный тракторист. К тушению пожара привлекли более 1500 человек и технику со всего Казахстана.

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