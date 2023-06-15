Южная Корея сообщила о запуске двух баллистических ракет из КНДР

CentralAsia (CA) - Северная Корея, возможно, выпустила баллистическую ракету, сообщила пресс-служба Министерства обороны Японии. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил о запуске ракеты с восточного побережья КНДР в Японское море, передает AFP. По уточненным данным южнокорейской разведки, с территории КНДР выпущено две ракеты, передает агентство Yonhap.

Позднее телеканал NHK сообщил со ссылкой на береговую охрану Японии, что одна из ракет уже упала, не назвав точного места падения.

Сегодня, 15 июня, США и Южная Корея проводят совместные учения, в которых участвуют несколько тысяч военнослужащих из обеих стран. Северная Корея осудила учения через Центральное телеграфное агентство Кореи. КНДР предупредила, что будет жестко реагировать на «протесты и провокации противника».

Учения проводятся после информации о том, что КНДР произвела неудачный запуск спутника-шпиона 31 мая. Ракета упала в Желтое море в связи с неполадками в двигателе. Власти Северной Кореи тогда выразили надежду запустить новую ракету в ближайшее время.