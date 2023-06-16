МИД Монголии и Нидерландов провели политические консультации

CentralAsia (MNG) - 14 июня в Улан-Баторе МИД Монголии и Нидерландов провели пятую политическую консультативную встречу. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся расширения отношений двух государств. Так, была достигнута договоренность о заключении межправительственного соглашения об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований. Также стороны договорились активизировать сотрудничество в сферах туризма и сельского хозяйства.

Консультативное совещание проходило под председательством Баттунгалаг Ганхайч, директора по Европе с монгольской стороны, и Карин Мёссенленер, директора по Азии и Тихоокеанскому региону из Нидерландов.

После встречи госсекретарь Анхбаяр Нямдорж принял представителей МИД Нидерландов.

Помимо обсуждения расширения отношений и сотрудничества между двумя странами, госсекретарь Анхбаяр представил долгосрочную и среднесрочную политику развития Монголии, а также цели ее внешней политики. Затем госсекретарь выразил желание сотрудничать с Королевством Нидерландов в этом контексте на взаимовыгодной основе.

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