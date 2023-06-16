Постоянный представитель Всемирного банка вручил доверенность министру МИД Батцэцэг

CentralAsia (MNG) - 15 июня, г-н Тэхён Ли, постоянный представитель Всемирного банка в Монголии, вручил доверенность министру иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх поздравила г-на Тэхёна Ли с назначением Постоянным представителем Всемирного банка в нашей стране. Она с благодарностью отметила, что с тех пор, как Монголия стала членом Всемирного банка в 1991 году, проекты и программы, реализуемые этой организацией, внесли ценный вклад в содействие социально-экономическому росту нашей страны.

Кроме того, для расширения эффективного сотрудничества между Монголией и Всемирным банком продолжить успешную реализацию проектов и программ, включенных в среднесрочный стратегический документ по кредитам и помощи Монголии (CFP 2021-2025) в соответствии с приоритетными проектами «Новой политики возрождения».

Постоянный представитель г-н Тэхён Ли заявил, что доволен назначением постоянным представителем Всемирного банка в Монголии, где он работал с 2012 по 2017 год. Он отметил, что уделит особое внимание проектам и программам, согласованным для реализации в сферах повышения конкурентоспособности и улучшения качества жизни, включенных в стратегический документ.

Стороны подтвердили, что будут и дальше укреплять сотрудничество и тесно сотрудничать в эффективной реализации проектов и программ, направленных на поддержку социально-экономического роста и развития Монголии, а также диверсификацию торговли и инвестиций.

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