Начался «Улан-Баторский диалог»

CentralAsia (MNG) - МИД Монголии открыл «Улан-Баторский диалог».

В здании Министерства иностранных дел Монголии 15 июня стартовала восьмая международная конференция по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии — «Улан-Баторский диалог». Участники встречи обсудят проблему Корейского полуострова и другие международные вопросы.

Помимо стран Северо-Восточной Азии в конференции принимают участие представители Канады, Эстонии, Франции, Казахстана, Филиппин, Турции, США, Вьетнама, отечественные и зарубежные ученые и исследователи.

«Улан-Баторский диалог» будет проходить два дня и состоять из пяти основных тематических сессий: «Вызовы и возможности в области безопасности в регионе», «Многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии», «Первый форум молодых исследователей на тему «Будущее мира в Северо-Восточной Азии»», «Региональное экономическое сотрудничество после пандемии», «Согласованность сети электропередачи в контексте перехода к энергетике в Северо-Восточной Азии».

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