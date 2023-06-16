Посол Монголии по совместительству в Монако вручила верительные грамоты
CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Княжестве Монако по совместительству Нямхуу Уламбаяр вручила верительные грамоты Альберту II, королью Монако. После вручения верительных грамот стороны провели двустороннюю встречу.
В начале встречи монгольский посол передала теплые приветствия Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и заявил, что уделит особое внимание дальнейшему развитию дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Монако, особенно в сферах экономики, торговли, сельское хозяйство, культура, спорт и туризм.
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