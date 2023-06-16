Сегодня утром произошло землетрясение в аймаке Баян-Өлгий

CentralAsia (MNG) - Землетрясение силой 4,1 балла - 90 км к западу от города Өлгий, аймака Баян-Өлгий Аймаг, Монголия, произошло в пятницу, 16 июня 2023 г., 4:08 (GMT +7) - 5 часов назад

Подробности землетрясения

Дата и время: 15 июня 2023 г. 21:08:20 UTC - 5 часов назад

Местное время в эпицентре: Пятница, 16 июня 2023 г., 4:08 (GMT +7)

Статус: подтвержден

Магнитуда: 4,1

Глубина: 10,0 км

Эпицентр широта / долгота: 49,27 ° северной широты / 88,82 ° восточной долготы (Баян-Өлгий аймаг, Монголия)

Антипод: 49,27° ю. ш. / 91,18° з. д.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения