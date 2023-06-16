Монголия становится одной из первых стран, принявших таксономию финансирования ЦУР

CentralAsia (MNG) - На полях «Международного форума «Зеленые финансы» состоялась церемония подписания: Запуск таксономии финансирования ЦУР Монголии.

Д. Баярсайхан, председатель Комиссии по финансовому регулированию, Б. Лхагвасурэн, президент Банка Монголии, и С. Баатарсурэн, заместитель исполнительного директора Корпорации страхования депозитов Монголии, подписали Таксономию финансирования ЦУР Монголии, одобрив ее принятие.

Таксономия финансирования ЦУР представляет собой систему классификации экономической деятельности, способствующей достижению ЦУР, наряду с критериями измерения, проверки и отчетности о воздействии финансовых потоков на ЦУР.

С принятием таксономии финансирования ЦУР финансовый сектор сможет начать отслеживать финансовые потоки, предназначенные для достижения ЦУР, отслеживать их прогресс и внедрять индивидуальные политические стимулы для поддержки финансирования ЦУР.

Кроме того, в ходе Форума Председатель Комиссии по финансовому регулированию Д. Баярсайхан подписал соглашение о вступлении в Сеть устойчивого банковского дела и финансов (SBFN) Международной финансовой корпорации.

SBFN помогает членам делиться знаниями и получать доступ к наращиванию потенциала для поддержки разработки и реализации национальных инициатив в области устойчивого финансирования и включает 80 организаций-членов, представляющих 63 страны.

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