Проект Закона о внесении изменений в Закон об иммунизации будет внесен в ВГХ

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 14 июня 2023 года Кабмин принял следующее решение.

Проект Закона о внесении изменений в Закон об иммунизации будет внесен в Великий Государственный Хурал (парламент Монголии).

В ходе заседания Кабмин обсудил законопроект «О внесении изменений в Закон об иммунизации» и согласился внести его на рассмотрение ВГХ.

Разработан законопроект о введении в перечень обязательных прививок вакцин против гепатита А, пневмококковой и папилломавирусной инфекций.

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