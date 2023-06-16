Проект Закона о внесении изменений в Закон об иммунизации будет внесен в ВГХ
CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 14 июня 2023 года Кабмин принял следующее решение.
Проект Закона о внесении изменений в Закон об иммунизации будет внесен в Великий Государственный Хурал (парламент Монголии).
В ходе заседания Кабмин обсудил законопроект «О внесении изменений в Закон об иммунизации» и согласился внести его на рассмотрение ВГХ.
Разработан законопроект о введении в перечень обязательных прививок вакцин против гепатита А, пневмококковой и папилломавирусной инфекций.
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