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В рамках монгольской операции «Wasp» будет усилена оперативно-розыскная деятельность

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании 14 июня 2023 года Кабмин принял следующее решение.

Одной из операций антикоррупционной кампании «Пять W» является операция «Wasp»-(«Оса»), цель которой — вернуть в суд и привлечь к ответственности беглецов из-за границы. На заседании Кабинета Министров юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ представил некоторые меры, принятые в рамках этой операции.

В связи с этим Премьер-министр поручил отраслевому министерству активизировать оперативно-розыскные мероприятия.

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