В рамках монгольской операции «Wasp» будет усилена оперативно-розыскная деятельность

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 14 июня 2023 года Кабмин принял следующее решение.

Одной из операций антикоррупционной кампании «Пять W» является операция «Wasp»-(«Оса»), цель которой — вернуть в суд и привлечь к ответственности беглецов из-за границы. На заседании Кабинета Министров юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ представил некоторые меры, принятые в рамках этой операции.

В связи с этим Премьер-министр поручил отраслевому министерству активизировать оперативно-розыскные мероприятия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения