«Талибан» вернулся к изолирующей, ориентированной на пуштунов политике конца 1990-х годов, - ООН

CentralAsia (CA) - В ежегодном отчете Группы аналитической поддержки и наблюдения за санкциями Организации Объединенных Наций для Комитета Совета Безопасности ООН содержится критика того, что она считает возвращением талибов к «исключительной» политике конца 1990-х годов, сообщает TOLO News.

Согласно отчету, угроза терроризма в Афганистане растет. В нем говорится, что есть «признаки того, что «Аль-Каида» восстанавливает оперативный потенциал». В отчете говорится, что «Талибан» под руководством Хибатуллы Ахундзады «вернулся к исключающей, ориентированной на пуштунов, авторитарной политике администрации «Талибана» в конце 1990-х годов».

Согласно отчету, после августа 2022 года операции хорасанского отделения ДАИШ в Афганистане стали становиться все более изощренными и смертоносными. В отчете СБ ООН говорится, что талибы «не выполнили положения о борьбе с терроризмом в соответствии с США и «Талибан».

В отчете отмечается, что связь между талибами и «Аль-Каидой» и «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) остается «сильной и симбиотической». В отчете говорится: «Ряд террористических групп имеет большую свободу маневра при де-факто власти талибов. Они хорошо этим пользуются, и угроза терроризма растет как в Афганистане, так и в регионе».

Аналитик по политическим вопросам Торек Фархади сказал, что национальный дискурс необходим для того, чтобы различные политические группы могли собраться вместе и найти решение для будущего Афганистана, и подчеркнул, что «в противном случае сохранится монополия на власть».

Между тем, глава политического офиса талибов в Дохе Сухаил Шахин заявил, что отчет СБ ООН не соответствует действительности. Шахин подчеркнул, что никакой угрозы со стороны Афганистана ни для какой страны не было и в будущем не будет. Шахин подчеркнул, что решения по Афганистану не должны приниматься на основе сообщений некоторых тенденциозных СМИ.

Шахин сказал: «Мы всегда говорили, что решения и суждения об Афганистане не должны основываться на сообщениях некоторых предвзятых СМИ в мире, а сообщения об Афганистане должны основываться на реальных фактах, и они должны быть исправлены».

Аналитик по политическим вопросам Мохаммад Хассан Хакьяр сказал, что соглашение в Дохе сначала было нарушено США, а затем талибы не очень его поддерживали. Хакьяр отметил, что у «Талибана» есть недостатки, однако международное сообщество не проявило должной приверженности Афганистану.

Ранее в этом месяце специальный посланник США по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири заявила, что более 2,5 миллиона девочек лишены образования в Афганистане, сообщает Khaama Press.

Спецпредставитель США выразила свою обеспокоенность на заседании Совета по правам человека. Она подчеркнула, что в Афганистане существует острая необходимость в образовании девочек. Амири сказала: «Каждая девочка заслуживает доступа к качественному образованию».