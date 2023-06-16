Активисты призывают Монголию пожертвовать $3 млн на гумпомощь народу Украины

CentralAsia (MNG) - Информацию дали активисты движения «NoWar».

«Полномасштабное вторжение в Украину за 3 дня, так называемая «специальная военная операция Российской Федерации», продолжается уже 475 дней с начала 24 февраля 2022 года. В то же время в Монголии продолжает непрерывно развиваться движение против войны #NoWar.

Более 700 тыс. жителей Украины столкнулись с нехваткой питьевой воды и наводнением, потеряли свои дома, а сельское хозяйство, которое является источником средств к существованию, понесло большие потери из-за подрыва плотины Каховской ГЭС Россией. Поэтому необходимо активное участие Монголии, граждан Монголии и Правительства Монголии в оказании гуманитарной помощи народу Украины, пострадавшему от стихийных бедствий, вызванных российской агрессией и войной. Молодежь движения #NoWar сегодня отправляет пожертвование в размере 300 долларов на Украину, и это наше третье пожертвование Украине. Поэтому Монголии срочно необходимо оказать гуманитарную помощь Украине. Мы призываем Монголию предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 3 млн долларов США», — сказали на пресс-конференции движения.

«Еще раз уточним, мы призываем Монголию предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 3 миллионов долларов США, а также дополнительную помощь Монголии для здравоохранения, образования, обороны, медицинского обслуживания и восстановления Украины». Об этом сообщает агентство Middle Asian News со ссылкой на интернет портал sonin.mn

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