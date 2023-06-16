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Зеленский: контрнаступление Украины столкнулось с серьезным сопротивлением

CentralAsia (CA) -  Военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, заявил в интервью NBC News украинский президент Владимир Зеленский.

«Наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине – я бы сказал, фактически означает проиграть войну», - сказал он.

Давая интервью в Киеве в четверг, Зеленский сказал, что новости с фронта «в целом положительные, но они очень сложные».

NBC News отмечает, что записывало интервью с президентом через «несколько дней после начала долгожданного контрнаступления, направленного на вытеснение сил РФ с оккупированной территории Украины».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. 9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось, но украинские военные не имели успеха.

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