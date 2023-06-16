В Кабмине Монголии представлены уровень инфляции и меры по сдерживанию роста цен

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 14 июня 2023 года Кабмин принял следующее решение.

В ходе заседания с другим докладом выступил вице-премьер-министр, министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд об уровне инфляции и мерах, принятых для сдерживания роста цен.

Согласно данным Национального статистического управления, уровень инфляции по состоянию на май 2023 года составляет 11,3 процента. Однако с момента своего пика в 16,1 процента в июне 2022 года он имеет тенденцию к снижению. Это в основном связано с такими факторами, как увеличение валютные резервы и стабилизация валютного рынка, что приводит к ослаблению давления обесценивания тугриков и снижению цен на импортные товары.

Несмотря на то, что уровень инфляции снижается, она все еще выше целевого уровня, предложенного Банком Монголии. Рост цен на пшеничную муку, мясо и молоко стимулировал упрямый уровень инфляции. Поскольку эти три основных продукта питания составляют 40 процентов инфляции.

Правительство предложило внести изменения в Государственный бюджет на 2023 год, чтобы обеспечить доходы детей, пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями и государственных служащих, улучшить условия жизни граждан и уменьшить загруженность городов. В связи с этим существует ожидаемый риск всплеска инфляции.

Поэтому в рамках сдерживания инфляции и увеличения экономического производства министр предложил необходимые меры, в том числе бездефицитную подготовку месячного баланса бюджета, торговлю мясом и другой сельскохозяйственной продукцией через сельскохозяйственную биржу, повышение эффективности животноводства, введение цифровая система специальных лицензий.

В связи с презентацией премьер-министру поручено сформулировать проект постановления правительства «О мерах по обеспечению стабильности макроэкономики» и подготовить его для обсуждения на заседании на следующей неделе.

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