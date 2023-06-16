Южная Корея сообщила о запуске двух баллистических ракет из КНДР

CentralAsia (CA) - КНДР выпустила две баллистические ракеты в Японское море, они упали в исключительной экономической зоне Японии, сообщает AFP со ссылкой на представителя японского правительства.

По данным Минобороны Японии, одна из ракет пролетела 850 км, вторая — 900 км. Максимальная высота полета обеих ракет — 50 км.

Накануне, 15 июня, США и Южная Корея сообщили о проведении совместных учений, в которых участвовали несколько тысяч военнослужащих из обеих стран. Северная Корея осудила учения через Центральное телеграфное агентство Кореи. КНДР предупредила, что будет жестко реагировать на «протесты и провокации противника».

Учения проводятся после информации о том, что КНДР произвела неудачный запуск спутника-шпиона 31 мая. Ракета упала в Желтое море в связи с неполадками в двигателе. Власти Северной Кореи тогда выразили надежду запустить новую ракету в ближайшее время.