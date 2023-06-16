В Узбекистане из-за аномальной жары обновлен суточный рекорд по потреблению электроэнергии

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцы обновили рекорд по суточному объему потребления электроэнергии в июне. Как сообщили в Министерстве энергетики страны, это произошло из-за аномальной жары.

В частности, 13 июня объем потребленной электроэнергии в Узбекистане составил 231,7 млн кВт*ч. Год назад в тот же день было использовано 202 млн кВт*ч электроэнергии, темп увеличения объема составил 14,7%.

14 июня до 11:00 узбекистанцы потребили электроэнергии на 1600 МВт (15,4%) больше по сравнению с той же датой в 2022 году, это предполагает, что суточное потребление электроэнергии достигло 238-239 млн кВт*ч, превысив прошлогодний показатель на 30 млн кВт*ч или 14,8%.

В Минэнерго ожидают, что объем потребления продолжит расти. Резонно, поскольку саратон или чилля – самый жаркий период – еще впереди (длится, как правило, с 25 июня по 3 августа).

«Даже в самую аномальную жару июля 2022 года максимальная нагрузка не превышала 10 800 МВт, а максимальное суточное потребление не превышало 238,2 млн кВт*ч», — отметили в министерстве.

Больше всех потребляет Ташкент. К примеру, если 13 июня 2021 года жители столицы использовали 15,5 млн кВт*ч электроэнергии, то показатель на аналогичную дату 2022 года составил 17,08 млн кВт*ч, а в этом году – уже 26,4 млн кВт*ч.

«Известно, что в результате повышения температуры воздуха резко возрастает и спрос на электроэнергию. В результате естественным образом увеличивается нагрузка на электрические сети и трансформаторные пункты, возникают различные неисправности в сети. В частности, аномальное тепло может снизить проводимость электрических сетей на 20% и создать потери в системе», — пояснили в Минэнерго.

Энергетики призвали узбекистанцев экономно расходовать электроэнергию и отключать неиспользуемые электроприборы.

Ранее Минэнерго обнародовало данные по объемам выработки и поставки электроэнергии потребителям республики за январь-март 2023 года. Выработка составила 20,1 млрд кВт*ч, что на 421,5 млн кВт*ч или на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребителям поставлено 16,7 млрд кВт*ч электроэнергии. Это на 1,3 млрд кВт*ч или на 8,5% превышает прошлогодний показатель, передает «Фергана».

Власти Узбекистана запланировали к 2026 году увеличить общую мощность энергосистемы страны до 27,4 тысячи МВт, а годовую выработку электроэнергии — довести до 110 млрд кВт*ч. Сейчас в стране строят несколько электростанций разных типов, при этом акцент делается на использовании возобновляемых источников энергии. Ожидается, что к 2030 году использование солнечной и ветряной энергии для производства электроэнергии в стране составит 8% и 7% соответственно. В ближайшее десятилетие предполагается запуск до 30 ГВт дополнительных источников энергии, в том числе 5 ГВт солнечной, 3,8 ГВт водной и до 3 ГВт ветряной.

В частности, 14 июня были изданы постановления президента о строительстве в Узбекистане еще трех солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС):

мощностью 500 МВт в Караулбазарском районе Бухарской области;

мощностью 500 МВт в Нишанском районе Кашкадарьинской области.

мощностью 400 МВт в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Здесь будет построена и система накопления электрической энергии мощностью 334 МВт.