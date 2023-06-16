Токаев освободил Кошербаева от должности посла Казахстана в России. Его назначили акимом Восточно-Казахстанской области

Ермек Кошербаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла республики в России. Теперь Кошербаев будет занимать должность главы администрации Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом (главой администрации) Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации»,— говорится в указе, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Ермек Кошербаев родился в 1965 году. Окончил Дипломатическую академию МИД СССР. С января 2020 года занимал должность посла Казахстана в России. Кто сменит Кошербаева на этом посту, не уточняется.

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