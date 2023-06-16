В Казахстане ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 17-19 июня пройдут дожди с грозами, ожидается шквалистый ветер, возможен град, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие выходные дни территория Казахстана будет находиться под властью Южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтами, с которыми на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града; 18 июня на западе, 18-19 июня северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, на юге Казахстана – пыльная буря. Лишь на крайнем востоке республики погода преимущественно без осадков», - сообщают синоптики.

На западе температура воздуха понизится до +20+28 °С, на северо-западе до +13+26 °С, на севере до +17+27 °С, на северо-востоке, востоке и в центре, наоборот, повысится до +30+37 °С, а в южных регионах существенных изменений в температурном фоне не ожидаются.

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