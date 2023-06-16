В Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. Видео

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (справа)

CentralAsia (CA) - Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Киев в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом сообщила администрация президента ЮАР в Twitter.

На вокзале Рамафосу встретили спецпредставитель Украины по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субх и посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Гроневальд.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Сегодня Сирил Рамафоса поговорит с Владимиром Зеленским, а завтра отправится в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Сирил Рамафоса и другие члены миссии, в том числе президенты Замбии, Коморских Островов и Сенегала, добирались до Украины из Польши поездом.

По данным Reuters, страны Африки в рамках переговоров об урегулировании могут предложить России и Украине «меры по укреплению доверия», в частности приостановление действия некоторых санкций против России и введение режима прекращения огня и отвод вооружений.

Президент ЮАР предложил мирную инициативу в мае. Российско-украинские переговоры были приостановлены за год до этого, в мае 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский допускал переговоры после отвода российских войск с украинских территорий.