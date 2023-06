В Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. Видео

CentralAsia (CA) - Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Киев в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом сообщила администрация президента ЮАР в Twitter.

На вокзале Рамафосу встретили спецпредставитель Украины по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субх и посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Гроневальд.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O