В Греции прошли протесты после гибели мигрантов в Ионическом море

CentralAsia (CA) - Тысячи людей вышли на демонстрации в крупных городах Греции в знак солидарности с семьями жертв кораблекрушения у берегов Пилоса, сообщает Еuronews.

В столице страны состоялись сразу две акции, посвящённые трагедии в Ионическом море, где в среду затонуло 30-метровое рыбацкое судно. На его борту находились сотни мигрантов.

Профсоюзы собрались на площади Синтагма, а антирасистские организации – у здания Афинского университета на улице Панепистими. Затем участники обоих митингов прошли маршем по центру города.

Как передаёт издание «Кафимерини», организаторы говорили о праве на убежище и «провале миграционной политики», а также «о преступных торговцах, которые эксплуатируют мигрантов и беженцев» и уже превратили Средиземное море в «море мёртвых».

