В Узбекистане ожидается жара +43 градуса

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CentralAsia (UZ) - В пятницу и в выходные дни по территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, с температурой воздуха на 5−8 градусов выше климатической нормы для этого периода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В дневные часы воздух будет прогреваться до +38…+41 градуса, по югу и пустынной зоне местами до +43. До таких значений воздух прогревался в самые жаркие июни 2016 и 2021 годов.

По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте безоблачно, ветер восточного направления 3−8 м/с Температура воздуха ожидается в пределах +38…+40 градусов.